Lazio, Pedro su Baroni: «Grazie Mister per tutto!»

Lazio, Pedro, attaccante spagnolo dei biancocelesti, ha voluto rendere omaggio al proprio ex tecnico Marco Baroni sui social. Le sue parole

Uno dei giocatori più positivi della scorsa stagione con la maglia della Lazio è stato indubbiamente Pedro. Lo spagnolo è arrivato in doppia cifra di reti giocando quai sempre da subentrato e regalando forti emozioni ai tifosi capitolini. Ecco le sue parole sui social a seguito della separazione dal Club da parte di Baroni che, probabilmente, resterà in Serie A con un’altra squadra. Le parole:

«Grazie Mister per il lavoro, l’impegno e la passione che hai messo ogni giorno. Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra!! Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace per com’è andata… In bocca al lupo per tutto, ci vediamo presto!».