Lazio, Patric verso il rientro in campo: ma Sarri attende risposte sul suo futuro

Lazio, Patric verso il rientro in campo: ma il tecnico Maurizio Sarri attende risposte sul suo futuro. Tutte le ultime

Gli esami non finiscono mai, e per Patric Gabarrón – difensore spagnolo classe 1993 della Lazio – l’ultimo test decisivo è ormai alle porte. Dopo settimane di stop, il centrale biancoceleste è vicino al rientro in gruppo, ma dovrà dimostrare rapidamente di essere tornato competitivo per evitare il rischio di essere escluso dalla lista dei disponibili.

Il giocatore è ancora sotto osservazione dello staff medico, reduce da un infortunio muscolare arrivato subito dopo il recupero dall’operazione alla caviglia destra. Un colpo di sfortuna che ha interrotto il suo percorso di riabilitazione, concluso in pieno ritiro estivo, proprio quando sembrava pronto a riaggregarsi ai compagni.

Lo stop risale a fine luglio: oltre un mese lontano dal campo, e ora anche Maurizio Sarri – allenatore della Lazio, noto per il suo calcio organizzato e meticoloso – attende segnali rassicuranti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Patric non è ancora al top della condizione. In un primo momento si era ipotizzata una convocazione per la sfida contro il Verona, ma il rientro è stato rinviato a dopo la sosta.

L’infortunio è ormai superato e il difensore sta completando la fase di riatletizzazione. Il 2025, però, è stato finora un anno complicato per lui, costellato di problemi fisici. Un rientro affrettato avrebbe potuto esporlo al rischio di una nuova ricaduta, motivo per cui lo staff ha preferito procedere con cautela.

Il ritorno agli allenamenti con la rosa dovrà essere accompagnato da prove concrete sullo stato di forma. In caso contrario, la società potrebbe decidere di tagliarlo per reintegrare uno degli esclusi dalla lista. Al momento Sarri ha lasciato fuori Toma Basic (centrocampista croato) e Samuel Gigot (difensore francese ex Marsiglia), ma il regolamento consente modifiche fino a gennaio.

Con l’assenza di Gigot, il reparto arretrato necessita di rinforzi: Sarri ha iniziato la stagione con i soli Mario Gila e Frederik Provstgaard come centrali di ruolo. Per Patric, dunque, non si tratta solo di tornare disponibile, ma di farlo ritrovando il rendimento che in passato aveva convinto l’allenatore toscano a puntare su di lui.

Il suo rientro sarà una delle chiavi per capire come la Lazio affronterà i prossimi mesi, tra esigenze di rosa e obiettivi stagionali.