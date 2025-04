Lazio Parma, definita la top 5 dei marcatori della sfida: il dato aggiornato

Lazio Parma, a pochi giorni dalla sfida contro gli emiliani ripercorriamo la top 5 della partita fino ad oggi: il dato aggiornato

Archiviata la partita contro il Genoa fondamentale per la zona Champions, per la Lazio non ha un attimo di respiro visto che lunedì sera tornerà in campo contro il Parma.

Ma quali sono i marcatori storici della sfida? A venire in aiuto è Transfermarket che rende nota la top 5 della sfida tra biancocelesti e ducali. Il sito spiega che i migliori marcatori della partita sono i seguenti ossia Beppe Signori con 5 gol, seguito da 4 gol di Asprilla, Salas, Floccari e Bresciano