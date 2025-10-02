Lazio, ora ci sono delle certezze importanti! Sarri può puntare su questi giocatori - Lazio News 24

Lazio, nessuna come i biancocelesti: Sarri punta sull’identità italiana. La situazione attuale

In un calcio sempre più globalizzato e dominato da formazioni piene di stranieri, la Lazio di Maurizio Sarri si distingue per una scelta controcorrente: puntare forte sui giocatori italiani. Nella recente vittoria contro il Genoa, i biancocelesti hanno schierato ben sei italiani nell’undici titolare, un numero che non ha paragoni tra le big della Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella della Lazio è una vera eccezione nel panorama del nostro campionato. I titolari azzurri contro il Genoa erano Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, Cancellieri e Zaccagni, un nucleo tricolore che rafforza l’identità della squadra e che rappresenta un segnale forte di continuità con le radici del calcio italiano.

Il dato è ancor più sorprendente se confrontato con quello delle altre big del campionato. Il Napoli, per esempio, ha schierato solo quattro italiani (Meret, Di Lorenzo, Marianucci e Politano), mentre Juventus, Roma e Atalanta si fermano a tre. Peggio ancora per Inter e Bologna, con appena due italiani a testa, e infine il Milan, dove l’unico titolare azzurro è stato Gabbia.

La Lazio, in questo senso, si conferma un’isola felice per i talenti italiani, offrendo loro spazio e responsabilità. Un’identità costruita anche grazie alla filosofia di Sarri, da sempre attento al lavoro di gruppo, alla crescita dei singoli e alla valorizzazione dei giocatori che conoscono bene il contesto calcistico nazionale.

Questo orientamento potrebbe diventare un valore aggiunto anche in ottica futura, sia per una maggiore coesione all’interno del gruppo, sia per attirare le attenzioni della Nazionale italiana. Con giocatori come Cataldi e Zaccagni che già orbitano nel giro azzurro, la Lazio si candida a diventare un punto di riferimento anche per il CT della Nazionale.

In un momento in cui il dibattito sull’impiego di italiani in Serie A è sempre più acceso, la Lazio offre un esempio virtuoso: vincere si può anche valorizzando il talento di casa nostra. E, alla luce dei risultati e della qualità del gioco espressa, la scelta di Sarri e della società sembra pagare.