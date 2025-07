Lazio, come cambia il progetto con il mercato bloccato? La situazione dietro l'opinione di un noto giornalista - Lazio News 24

Lazio, Bezzi: «Non si può pensare troppo a lungo periodo, la squadra va vissuta giornata per giornata»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Gianni Bezzi si è soffermato sulle attuali condizioni della Lazio, sottolineando come il club stia attraversando un momento complesso che rende difficile pianificare sul lungo periodo. Con le vicende degli ultimi giorni che pesano sull’ambiente, secondo Bezzi non è il momento di guardare troppo avanti, ma di focalizzarsi sulle questioni immediate e concrete.

Bezzi ha messo in guardia da errate interpretazioni della fase precampionato: «Dove può arrivare la Lazio nella prossima stagione? A mio avviso, ragionare troppo in prospettiva sarebbe un errore epocale. Mai come oggi è fondamentale vivere alla giornata. Anche dopo il primo test contro la Primavera, alcuni commentatori hanno espresso giudizi affrettati, ma questi match servono solo a sciogliere le gambe».

Proseguendo, il giornalista ha evidenziato come nel calcio, e in particolare nella situazione attuale del club biancoceleste, le valutazioni veloci possano fuorviare il giudizio. «Quelle partite servono a capire chi ha energie e testa per affrontare la preparazione, ma non a trarre conclusioni definitive. L’unico elemento positivo emerso finora è il gol di Toma Basic: per lui potrebbe essere una vetrina importante, ma non basta a definire il profilo della squadra».

Il punto centrale delle osservazioni di Bezzi riguarda la necessità di concretezza. La Lazio di oggi, alle prese con instabilità e situazioni da risolvere, ha bisogno di essere guidata con prudenza. «Serve tempo, serve equilibrio. Sarri dovrà rimodellare la squadra, ma non può solo guardare al futuro. Per lui è fondamentale lavorare sui dettagli quotidiani, capire chi può essere della partita da subito e chi necessita di schiere».

Per Bezzi, quindi, è dalla quotidianità che può nascere un’identità solida per la Lazio: «Il percorso di miglioramento parte dalla capacità di rispondere al momento. Sarri deve rivalutare uomini e assetti, e trovare subito sicurezza nelle scelte. Il pubblico e i tifosi hanno bisogno di segnali di serietà, non di grandi chiacchiere su obiettivi lontani».

In conclusione, il messaggio è chiaro: la Lazio non può permettersi di essere dispersa in progetti troppo ambiziosi ora, mentre deve ritrovare equilibrio nelle scelte quotidiane. Solo così potrà costruire basi solide per il futuro. In attesa di sviluppi sul mercato e sul piano tecnico, resta centrale l’imperativo di pensare solo al campo e a una ricostruzione lenta ma concreta.