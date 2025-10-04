 Lazio, all'Olimpico gesto dei tifosi nei confronti di Baroni. E la sua reazione...
Baroni

Lazio, all’Olimpico gesto dei tifosi nei confronti di Baroni. E la sua reazione… A inizio ripresa l’ex tecnico e il popolo biancoceleste si sono salutati

Un ritorno carico di emozione e di rispetto. Marco Baroni ha varcato nuovamente la soglia dello Stadio Olimpico, un luogo che conosce bene, ma questa volta da avversario, alla guida del suo Torino. Il legame con l’ambiente laziale, tuttavia, non è stato scalfito dal cambio di panchina. I tifosi biancocelesti hanno dimostrato di non aver dimenticato il suo passato e la professionalità dimostrata durante la sua esperienza nella Capitale, scegliendo di rendergli omaggio in un modo speciale.

Nei primi minuti del secondo tempo della sfida tra Lazio e Torino, dalla Curva Nord si è levato un coro inequivocabile e potente: “Marco Baroni! Marco Baroni!“. Un canto accompagnato da un lungo e caloroso applauso, un gesto che ha attraversato il campo per raggiungere la panchina granata. Il coro non era di circostanza, ma un sincero riconoscimentoall’uomo e all’allenatore che ha lasciato un’impronta positiva nel mondo Lazio.

Visibilmente toccato, Baroni non ha potuto ignorare un simile attestato di stima. Con un gesto semplice ma carico di significato, si è rivolto verso la curva, ringraziando con la mano e con un cenno del capo. In quel momento, la rivalità sportiva ha lasciato spazio a un sentimento di gratitudine reciproca, un ponte di affetto che ha unito il presente del tecnico al suo passato.

Questo episodio sottolinea una delle facce più belle del calcio, dove la memoria e il rispetto superano i colori di appartenenza. I tifosi della Lazio hanno voluto ricordare un professionista che, pur sedendo sulla panchina avversaria, rimane una figura stimata. Per Baroni, un pomeriggio che non dimenticherà facilmente, un’iniezione di affetto che conferma come il suo lavoro e il suo approccio umano siano stati profondamente apprezzati, lasciando un’eredità di bei ricordi che il tempo non ha cancellato.

