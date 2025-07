Lazio, prima prova stagionale contro la Primavera: Sarri valuta centrocampo e attacco

Lazio, oggi il primo test stagionale contro la Primavera: il tecnico biancoceleste Sarri valuta centrocampo e attacco

Si conclude con l’amichevole di questa sera contro la formazione Primavera la prima settimana di ritiro della Lazio targata Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per la sua filosofia tattica e il gioco propositivo. Al centro sportivo Fersini di Formello, i biancocelesti metteranno in pratica quanto assimilato nei primi giorni di preparazione estiva, offrendo agli osservatori i primi segnali sul nuovo corso tecnico.

Centrocampo rinnovato: torna il 4-3-3

Complice il cambio modulo rispetto alla gestione Baroni, la Lazio abbandona l’approccio più offensivo della scorsa stagione per tornare al collaudato 4-3-3. A centrocampo, accanto a Nicolò Rovella (regista classe ’01 ex Juventus) e a Moussa Sissoko Guendouzi (interno di qualità e temperamento), si profila un ballottaggio tra Matías Vecino, centrocampista uruguaiano d’esperienza, e Tom Dele-Bashiru, giovane nigeriano ex Watford, vero protagonista atteso della serata. La sua presenza rappresenta una novità assoluta rispetto alle rotazioni precedenti di Sarri, che potrebbe concedergli spazio per valutarne l’inserimento.

Assenti di rilievo, ma spazio alle soluzioni

Alcune defezioni condizioneranno la rosa a disposizione: l’infortunato cronico Patric, l’esterno offensivo Mattia Zaccagni, oltre a Elseid Hysaj e Gustav Isaksen, entrambi alle prese con problemi fisici. Nonostante ciò, l’amichevole offrirà diversi spunti, soprattutto nella fase offensiva.

Castellanos-Dia: la sfida per il ruolo di centravanti

Nel reparto avanzato si accende il duello tra Valentín Castellanos, attaccante argentino dalle doti tecniche raffinate, e Boulaye Dia, punta senegalese che predilige profondità e fisicità. Entrambi offrono soluzioni diverse e potrebbero alternarsi anche in campionato, mantenendo alta la competitività interna. Occhi puntati su Tavares

Sotto osservazione anche Nuno Tavares, terzino portoghese dal grande potenziale offensivo, ma penalizzato lo scorso anno da continui infortuni. Sarri punta a migliorarne l’efficacia in fase difensiva, aspetto decisivo per consolidarne il ruolo nella rosa. La prestazione odierna sarà un primo test cruciale.

Questa prima uscita rappresenta un’importante occasione di valutazione per Sarri, sia per affinare i meccanismi tattici che per monitorare le condizioni dei singoli. I temi più caldi? Centrocampo, ballottaggi in attacco e tenuta difensiva. Tutti elementi chiave per capire la nuova identità della Lazio 2025/26.