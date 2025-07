Lazio, fiducia e certezze su questi giocatori! Sentite l'avvertimento di quel grande ex biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Oddi: «Serve fiducia nei tifosi. Romagnoli e Gila la coppia ideale in difesa». Le dichiarazioni

Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste e voce rispettata nel panorama laziale, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio, soffermandosi sia sulla situazione difensiva sia sul delicato rapporto tra i tifosi e il presidente Claudio Lotito.

Il nodo Lotito-tifosi: «Serve più autocritica»

Oddi non ha usato mezzi termini parlando del rapporto mai risolto tra Lotito e la tifoseria laziale: «Il problema principale è che non si ammettono mai gli errori. Sbagliare può succedere, ma nascondere le responsabilità non aiuta nessuno. È un peccato vedere che tra il presidente della Lazio e i tifosi non ci sarà mai un vero punto di incontro. Eppure, il tifo è l’anima di una squadra: senza di loro, una società conta poco».

L’ex calciatore ha poi sottolineato come la passione dei sostenitori sia rimasta invariata anche nei momenti difficili: «I numeri degli abbonamenti sono un segnale forte. La tifoseria ha sempre sostenuto la Lazio, anche quando i risultati non arrivavano. Tocca alla società alimentare questa fiducia, invece di allontanarla».

Lazio, fiducia in difesa: Romagnoli e Gila i titolari

Sul piano tecnico, Oddi si è concentrato sul reparto difensivo della Lazio, mostrando fiducia nei giocatori attualmente a disposizione del tecnico: «Sentire Pedro parlare apertamente di Champions League è un bel segnale. Dimostra che c’è fiducia nel gruppo».

Secondo Oddi, la coppia ideale al centro della retroguardia è già definita: «Se stanno bene fisicamente, Romagnoli e Gila sono i titolari naturali. Si completano alla perfezione. Romagnoli ha l’esperienza e deve prendersi la responsabilità di guidare la linea».

Spazio anche per alternative come Patric, che potrebbe tornare utile una volta recuperato dall’infortunio, e l’ultimo arrivato Gigot, definito da Oddi «un profilo interessante con un passato importante». Anche sul giovane Provestgaard, l’ex difensore ha mostrato ottimismo: «Non l’abbiamo visto molto, ma credo possa diventare un buon elemento».

In conclusione, dalle parole di Oddi emerge un quadro chiaro: la Lazio ha qualità per costruire una solida difesa, ma dovrà anche ricostruire il legame con i suoi tifosi per tornare a competere davvero ai massimi livelli.