Lazio, obiettivo cambiare modulo dopo gli ennesimi infortuni. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, obiettivo cambiare modulo dopo gli ennesimi infortuni. La situazione attuale

1 ora ago

Sarri
Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri costretto a cambiare modulo

La Lazio si prepara alla trasferta di Genova in piena emergenza a centrocampo. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con ben cinque assenze nel reparto nevralgico: Belahyane e Guendouzi saranno squalificati dopo le espulsioni rimediate nel derby, mentre Dele-Bashiru, Rovella e Vecino sono indisponibili per infortunio. Un quadro critico che obbliga l’allenatore toscano a rivedere totalmente l’assetto tattico della squadra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio dovrebbe abbandonare il consueto 4-3-3 in favore di un più prudente 4-2-3-1, adattato alle risorse attualmente disponibili. Al momento, l’unico centrocampista di ruolo pienamente arruolabile è Danilo Cataldi, che dovrebbe agire in mediana insieme a Mario Gila, difensore centrale adattato a centrocampista per l’occasione. Una mossa forzata ma necessaria, vista la scarsità di alternative nel ruolo di mezz’ala.

In difesa, il possibile arretramento di Gila spinge Provstgaard a prendere posto accanto a Romagnoli. Più avanti, la trequarti dovrebbe essere composta da Cancellieri, Zaccagni e Pedro, tutti schierati alle spalle di Castellanos, unica punta in questo nuovo assetto offensivo. Un modulo inedito per la Lazio, ma forse l’unico realmente sostenibile in questo momento.

Il cambio modulo, spiegano da Formello, non nasce da un ripensamento tattico, ma da una situazione d’emergenza senza precedenti in questa stagione. Sarri, che ha sempre fatto del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica, si trova costretto ad adattarsi, consapevole che la priorità è trovare equilibrio e compattezza in campo, anche a costo di sacrificare qualche principio di gioco.

L’unica alternativa per mantenere il modulo originario sarebbe rappresentata dal reintegro di Toma Basic, finora ai margini del progetto. Tuttavia, l’ipotesi appare remota, sia per motivi tecnici che per scelte societarie. La Lazio, dunque, è pronta a scendere in campo con un volto nuovo, in attesa che il centrocampo torni a respirare.

Il momento è delicato, ma la trasferta contro il Genoa può diventare anche un’occasione per testare nuove soluzioni e dimostrare la solidità del gruppo. Ancora una volta, la Lazio è chiamata a reagire, mostrando quella resilienza che in passato le ha permesso di superare ostacoli imprevisti.

