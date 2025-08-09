Lazio, caccia al nuovo capitano: Zaccagni in pole, ma la fascia potrebbe aspettare

Lazio, caccia al nuovo capitano per la prossima stagione: Zaccagni in pole, ma la fascia potrebbe aspettare

Il futuro della fascia da capitano della Lazio continua a far discutere, soprattutto dopo le dichiarazioni ambigue di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, parlando di Mattia Zaccagni come possibile leader in campo, si era limitato a un commento criptico: “Se va bene alla squadra…”. Un’affermazione che ha lasciato spazio a molte interpretazioni sul futuro della leadership nello spogliatoio della Lazio.

Zaccagni, esterno offensivo tra i più apprezzati della rosa, ha indossato la fascia da capitano ogni volta che è stato disponibile, lasciando intendere che le attuali gerarchie non siano state stravolte rispetto alla scorsa stagione. Infatti, durante le amichevoli estive della Lazio, quando Zaccagni era assente, il ruolo era stato affidato a Danilo Cataldi. Tuttavia, con il ritorno dell’Arciere, è stato proprio lui a riprendere la fascia, confermando la fiducia del tecnico e del gruppo nei suoi confronti.

Il direttore sportivo Fabiani non ha fornito ulteriori chiarimenti, ribadendo che la decisione spetta unicamente a Sarri. Una posizione che rafforza l’idea che la questione capitanato nella Lazio sia ancora aperta, almeno formalmente, anche se i fatti sembrano raccontare una realtà diversa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni è tra i giocatori più stimati da Sarri, insieme ad altri senatori come Cataldi, Romagnoli, Marusic, Pedro e Guendouzi. Questo dato conferma come l’ex Verona sia visto come figura di riferimento nello spogliatoio della Lazio, capace di incarnare i valori del club e di mantenere alto il livello di leadership in campo.

Danilo Cataldi, cresciuto nel vivaio della Lazio e da sempre molto legato alla maglia biancoceleste, potrebbe quindi dover “accontentarsi” del ruolo di vicecapitano. Una figura comunque importante, specie per lo spirito identitario che rappresenta.

In attesa di un annuncio ufficiale, tutto lascia pensare che Zaccagni sia destinato a diventare il nuovo capitano della Lazio, con il pieno sostegno del tecnico e dei compagni. La stagione è alle porte, e la squadra capitolina avrà bisogno di un leader riconosciuto per affrontare al meglio le nuove sfide.