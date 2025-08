Lazio, alla ricerca della "pietra filosofale" tecnico/tattica. Il modulo deciso da Maurizio Sarri - Lazio News 24

Lazio, nuove idee tattiche e moduli in evoluzione per Sarri a Formello. La situazione

La Lazio si prepara a una nuova fase di lavoro, non solo dal punto di vista delle idee di gioco, ma anche nell’adozione di moduli differenti. È questa la sensazione che si respira da giorni a Formello, il centro sportivo biancoceleste, dove Maurizio Sarri sta studiando soluzioni alternative al tradizionale 4-3-3. L’allenatore toscano, infatti, continua a puntare sulle potenzialità di strappo a centrocampo, soprattutto affidandosi a giocatori come Dele-Bashiru. Tuttavia, la situazione attuale della squadra evidenzia ancora troppa disorganizzazione e una carenza di palleggio, soprattutto quando il centrocampo è completato da elementi come Guendouzi e Rovella.

La presenza di Danilo Cataldi come vertice basso nel centrocampo aiuta sicuramente a migliorare la copertura e il movimento, ma non riesce ancora a garantire quel collegamento fluido tra reparti che Sarri richiede. Proprio per questo motivo, la Lazio sta valutando la possibilità di cambiare modulo per rendere la manovra più efficace e dare nuova linfa a un reparto offensivo che appare ancora in fase di costruzione e di ricerca della propria identità.

Tra i moduli presi in considerazione figurano il 4-2-3-1, il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1, schemi che potrebbero meglio valorizzare le caratteristiche dei singoli giocatori e soprattutto offrire maggior equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Sarri pensa ancora di spostare elementi chiave come Zaccagni o Pedro dietro la punta centrale, affidando loro il compito di agire sulla trequarti, con maggior libertà e una posizione più centrale in campo. Questo potrebbe aiutare a sbloccare il reparto avanzato e creare nuove occasioni offensive, aumentando la pericolosità della Lazio nelle zone calde.

È probabile che la ripresa delle prove tattiche avverrà dopo il rientro di tutta la squadra a Formello, per permettere a Sarri di testare questi nuovi assetti con tutti i giocatori a disposizione. L’idea di rinnovare schemi e ruoli vuole essere un segnale di continuità nel lavoro, ma anche di flessibilità per adattarsi alle esigenze di una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

In definitiva, la Lazio di Sarri è pronta a una trasformazione tattica, con l’obiettivo di migliorare il gioco a centrocampo e rilanciare un attacco ancora alla ricerca di compattezza e incisività. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il nuovo corso biancoceleste.