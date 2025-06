Lazio, la nuova idea di Sarri è sempre più concreta: le ultime da Formello sulla rosa biancoceleste della prossima stagione

Lazio, quali sono le ultime idee di Maurizio Sarri per rafforzare la rosa biancoceleste nella prossima stagione: le ultime

Prende forma la nuova Lazio posta sotto la guida di Maurizio Sarri il quale ha in mente alcuni cambiamenti che potrebbero rafforzare la rosa capitolina con alcune novità significative che verranno introdotte rispetto alla gestione di Baroni.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ad esempio, Boulaye Dia è stato utilizzato principalmente come trequartista a supporto di Castellanos, ma nel finale di stagione Baroni ha voluto sperimentarlo anche come esterno d’attacco. La nuova idea di Sarri è quella di inserirlo come punta centrale nel 4-3-3, giocando come faceva Dries Mertens quando giocava nel Napoli. Inoltre sarà decisivo capire se nel frattempo Castellanos rimarrà a Roma.