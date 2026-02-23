Connect with us

Focus

Lazio, incubo trasferta e classifica a picco: un record negativo che scuote Formello

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo936662 e1771090297387
As Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Gustav Isaksen-Honest Ahanor

Lazio, i numeri in trasferta e la posizione in classifica non sorridono per niente alla formazione di Maurizio Sarri a questo punto della stagione

La stagione della Lazio sta scivolando in un pericoloso limbo di apatia e risultati mancanti. La situazione attuale rende estremamente complesso mantenere alte le motivazioni di un gruppo che sembra aver smarrito la propria identità, faticando a trovare stimoli concreti per scalare le posizioni che contano.

Ultimissime Lazio LIVE: Maldini e Ratkov non incidono e le condizioni di Rovella

La crisi profonda della Lazio in classifica

Attualmente, la formazione di Maurizio Sarri si ritrova a dover difendere un amaro decimo posto, una posizione che stride con le ambizioni storiche del club. La pressione aumenta anche dai campi avversari: la sfida odierna tra Bologna e Udinese, a prescindere dal risultato finale, condannerà i biancocelesti a scivolare ulteriormente di un gradino. Senza la conquista sistematica dei tre punti, la squadra non riesce a risalire la china.

Lazio e il rendimento horror lontano dall’Olimpico

I numeri certificano una crisi d’identità che si manifesta soprattutto fuori dalle mura amiche. Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio ha raccolto la miseria di 15 punti in 13 sfide disputate lontano dallo stadio Olimpico. Questo rendimento deficitario rappresenta un ritorno al passato tutt’altro che glorioso: per ritrovare statistiche così deludenti bisogna tornare indietro di dieci anni, precisamente al 2016.

Il precedente storico che spaventa la Lazio

Quel 2016 citato da Il Messaggero evoca ricordi amari a Formello: fu l’anno in cui Stefano Pioli venne sollevato dall’incarico alla trentaduesima giornata, lasciando il posto a Simone Inzaghi. La Lazio di oggi sembra ricalcare quel trend negativo, con una media punti esterna che mette seriamente in discussione il progetto tecnico e la tenuta mentale della squadra in questa fase cruciale del campionato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

News

Rovella Rovella
News1 minuto ago Maria Floris

Infortunio Rovella, intervento chirurgico completato! La nota del club biancoceleste

Infortunio Rovella, intervento perfettamente riuscito nel pomeriggio odierno! Il comunicato della società Sul fronte infermeria arrivano importanti aggiornamenti in merito...
Image Photo936662 e1771090297387
As Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Gustav Isaksen-Honest Ahanor
Image Photo936662 e1771090297387
As Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Gustav Isaksen-Honest Ahanor
Focus2 ore ago Veronica Mandalà

Lazio, incubo trasferta e classifica a picco: un record negativo che scuote Formello

Lazio, i numeri in trasferta e la posizione in classifica non sorridono per niente alla formazione di Maurizio Sarri a...
Sarri Sarri
Editoriale3 ore ago Stefano Cori

«Sarri via dalla Lazio»! Siete seri? Società allo sbando, ambiente spaccato, una rosa scarsa, gli infortuni e varie sviste arbitrali. Ma per qualcuno il problema è l’allenatore

Sarri per alcuni tifosi della Lazio è diventato uno dei problemi principali di questo club! C’è il rischio di commettere...

video

6cd76e27 5d46 48c5 8606 4a82eb8369de 6cd76e27 5d46 48c5 8606 4a82eb8369de
Hanno Detto2 giorni ago Maria Floris

Bazzani: «La Lazio darà tutto per regalarsi un raggio di sole all’interno di una stagione complicata» – VIDEO

Fabio Bazzani, tecnico ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva! Tra i temi affrontati anche l’attualità biancoceleste: le parole L’attualità...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×