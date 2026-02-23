Focus
Lazio, incubo trasferta e classifica a picco: un record negativo che scuote Formello
Lazio, i numeri in trasferta e la posizione in classifica non sorridono per niente alla formazione di Maurizio Sarri a questo punto della stagione
La stagione della Lazio sta scivolando in un pericoloso limbo di apatia e risultati mancanti. La situazione attuale rende estremamente complesso mantenere alte le motivazioni di un gruppo che sembra aver smarrito la propria identità, faticando a trovare stimoli concreti per scalare le posizioni che contano.
Ultimissime Lazio LIVE: Maldini e Ratkov non incidono e le condizioni di Rovella
La crisi profonda della Lazio in classifica
Attualmente, la formazione di Maurizio Sarri si ritrova a dover difendere un amaro decimo posto, una posizione che stride con le ambizioni storiche del club. La pressione aumenta anche dai campi avversari: la sfida odierna tra Bologna e Udinese, a prescindere dal risultato finale, condannerà i biancocelesti a scivolare ulteriormente di un gradino. Senza la conquista sistematica dei tre punti, la squadra non riesce a risalire la china.
Lazio e il rendimento horror lontano dall’Olimpico
I numeri certificano una crisi d’identità che si manifesta soprattutto fuori dalle mura amiche. Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio ha raccolto la miseria di 15 punti in 13 sfide disputate lontano dallo stadio Olimpico. Questo rendimento deficitario rappresenta un ritorno al passato tutt’altro che glorioso: per ritrovare statistiche così deludenti bisogna tornare indietro di dieci anni, precisamente al 2016.
Il precedente storico che spaventa la Lazio
Quel 2016 citato da Il Messaggero evoca ricordi amari a Formello: fu l’anno in cui Stefano Pioli venne sollevato dall’incarico alla trentaduesima giornata, lasciando il posto a Simone Inzaghi. La Lazio di oggi sembra ricalcare quel trend negativo, con una media punti esterna che mette seriamente in discussione il progetto tecnico e la tenuta mentale della squadra in questa fase cruciale del campionato.
