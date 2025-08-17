 Lazio, le novità dall'infermeria: emergenza a centrocampo e in difesa. Ultime
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, le novità dall’infermeria: emergenza a centrocampo e in difesa. Ultime sullo stato di salute della squadra di Sarri verso il Como

Il precampionato della Lazio si è concluso con una nota positiva: la vittoria per 2-0 contro l’Atromitos chiude il ciclo di cinque amichevoli estive e lancia la squadra verso l’inizio della competizione ufficiale. Tuttavia, dietro il risultato si nasconde un quadro complesso per Maurizio Sarri. L’attenzione si sposta ora interamente sull’esordio in campionato, previsto per il 24 agosto sul campo del Como, e il tecnico toscano dovrà usare ogni giorno a disposizione per affrontare una vera e propria emergenza in più reparti.

Le prime preoccupazioni arrivano dal centrocampo. Le condizioni di Vecino e Belahyane sono precarie e andranno valutate quotidianamente, lasciando Sarri con un puzzle da comporre. A sua disposizione restano Cataldi, Rovella, Dele-Bashiru e Guendouzi, a cui si aggiunge Basic, il cui futuro in bilico costringe a un suo inserimento provvisorio in rosa.

La situazione, se possibile, è ancora più critica in difesa. Contro il Como mancherà lo squalificato Romagnoli, ma l’assenza più pesante è quella di Patric. Lo spagnolo ha subito uno stiramento che lo terrà lontano dai campi almeno fino alla sosta per le Nazionali. A questo si aggiunge la probabile defezione di Samuel Gigot, afflitto da una fastidiosa lombosciatalgia e in attesa di un’offerta da 4 milioni per lasciare la Capitale. Di fatto, l’unico centrale a disposizione di Sarri sarà Adam Marusic, adattato al ruolo durante l’estate per pura necessità.

Infine, c’è il capitolo Gustav Isaksen. L’atteso esterno danese ha saltato l’intera preparazione a causa della mononucleosi. Ha ripreso ad allenarsi individualmente, ma è quasi impossibile immaginarlo in campo prima della sosta. L’obiettivo realistico è recuperarlo per la sfida contro il Sassuolo, con la speranza di vederlo protagonista nel derby contro la Roma del 21 settembre.

