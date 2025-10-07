Lazio, Noslin e quella seconda chance possibile con i biancocelesti? Le ultime - Lazio News 24

Lazio, fiducia a Noslin: l’idea Insigne si allontana. La situazione attuale

Il mercato della Lazio continua a essere al centro dell’attenzione, ma nelle ultime ore sembra emergere con forza una linea più chiara da parte della dirigenza biancoceleste. Nonostante le voci insistenti su un possibile arrivo di Lorenzo Insigne, la società sembra intenzionata a puntare con decisione su chi è già parte del progetto. E tra questi spicca Tijjani Noslin, uno dei nuovi volti più attesi per la prossima stagione.

Arrivato in estate dal Verona, Noslin rappresenta una delle scommesse più interessanti fatte dalla Lazio in questa sessione di calciomercato. L’esterno olandese ha impressionato in gialloblù per la sua capacità di rompere gli equilibri, unendo tecnica, velocità e un forte spirito di sacrificio. Proprio per queste qualità, il club biancoceleste ha deciso di investire su di lui per rinnovare e ringiovanire il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, nonostante Maurizio Sarri abbia un forte legame con Insigne e ne gradirebbe il ritorno in Italia, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe deciso di non affondare il colpo per l’ex Napoli. Il motivo è chiaro: dare fiducia a chi è già stato scelto, evitando operazioni nostalgiche e costose. In questo contesto, Noslin diventa centrale nel progetto tecnico della nuova Lazio.

Il talento olandese, classe 1999, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stagione in arrivo. Il suo inserimento in rosa è stato pensato per offrire soluzioni nuove sulle fasce, alternando estro e dinamismo. Fabiani e Sarri vogliono valorizzare al massimo il suo potenziale, anche perché l’investimento fatto su di lui è stato mirato e convinto.

La scelta della Lazio di puntare su Noslin, piuttosto che riaprire il capitolo Insigne, racconta molto della direzione che il club vuole prendere: meno romanticismo, più progettualità. Ora tocca a Noslin dimostrare sul campo di meritare la fiducia ricevuta e diventare un punto fermo per la Lazio che verrà.