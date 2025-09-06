 Lazio, il nodo degli esuberi dopo il calciomercato: quattro giocatori ai margini
Lazio, il nodo degli esuberi dopo il calciomercato: quattro giocatori ai margini

3 ore ago

Image Photo825853
As Roma 28/11/2024 - Europa League / Lazio-Ludogorets / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Samuel Gigot

Lazio, tiene ancora banco il nodo degli esuberi dopo il calciomercato: quattro i giocatori biancocelesti ai margini

Il calciomercato estivo della SS Lazio si è chiuso senza colpi in entrata o in uscita. Ora, per la squadra di Maurizio Sarri, l’obiettivo è dimostrare il proprio valore sul campo. Tuttavia, fuori dal rettangolo di gioco, resta aperta una questione spinosa: quella degli esuberi.

Gigot, il caso più complesso

Tra i giocatori rimasti ai margini figura Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, ex Marsiglia, attualmente fermo ai box per un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la sua mancata cessione a fine mercato sarebbe legata al timore che non superasse le visite mediche. Anche un’eventuale partenza a gennaio appare incerta, vista la situazione fisica.

Basic, Kamenovic e Fares verso la scadenza

Diverso il discorso per gli altri tre esuberi:

  • Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, arrivato dal Bordeaux nel 2021,
  • Dimitrije Kamenovic, difensore serbo classe 2000,
  • Mohamed Fares, esterno sinistro algerino classe 1996, reduce da vari prestiti.

Tutti e tre vedranno scadere il proprio contratto a giugno 2026 e, a partire da gennaio, potranno accordarsi liberamente con altri club. Dopo stagioni passate tra panchina e prestiti, è difficile ipotizzare una loro cessione nel mercato invernale: più probabile che scelgano di lasciare la Lazio a parametro zero.

L’impatto economico sul bilancio

Il peso economico di questi contratti non è trascurabile: 1,6 milioni di euro lordi per Basic, 600mila euro per Kamenovic e 1 milione per Fares. Cifre che la società biancoceleste dovrà continuare a sostenere fino al termine della stagione, incidendo sul monte ingaggi complessivo.

Una sfida gestionale per la Lazio

La gestione degli esuberi rappresenta una sfida importante per la dirigenza, che dovrà trovare soluzioni per alleggerire il bilancio e liberare spazio in rosa. Con il campionato in corso e l’obiettivo di restare competitivi in Serie A e in Europa, la Lazio dovrà bilanciare esigenze tecniche e sostenibilità economica, in attesa di capire se il mercato di gennaio offrirà opportunità concrete.

