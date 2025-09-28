Lazio, niente conferenza stampa di Sarri prima della sfida col Genoa

Genoa Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri non parlerà alla vigilia: niente conferenza stampa pre-partita

La Lazio si prepara alla delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, valida per la quinta giornata di Serie A, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45. Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a dare continuità ai risultati dopo un avvio di campionato altalenante. Tuttavia, a sorprendere è stata la decisione del club capitolino: non ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico Maurizio Sarri.

La scelta di Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e noto per il suo calcio offensivo e ragionato, ha deciso di non presentarsi davanti ai giornalisti alla vigilia della gara. Una scelta che non è nuova per l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, spesso restio a concedere dichiarazioni quando preferisce mantenere la concentrazione del gruppo.

L’assenza della conferenza stampa priva i tifosi e gli addetti ai lavori di un momento tradizionalmente utile per comprendere lo stato d’animo della squadra e le possibili scelte tattiche. Sarri, maestro della cosiddetta “costruzione dal basso” e fautore di un gioco rapido e verticale, preferisce dunque lasciare parlare il campo.

Un Genoa in crescita

Di fronte alla Lazio ci sarà un Genoa in buona forma, guidato da Vieira, ex della Nazionale francese e oggi allenatore emergente. I rossoblù hanno mostrato solidità e spirito di squadra, soprattutto nelle gare casalinghe, e puntano a sfruttare il fattore Marassi per mettere in difficoltà i biancocelesti.

Le possibili scelte di formazione

Sebbene Sarri non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, è probabile che la Lazio si affidi ai suoi uomini chiave sebbene ci potrebbero essere diverse defezioni.

Una sfida da non perdere

Genoa-Lazio si preannuncia come una partita intensa e ricca di spunti. Da un lato la voglia dei rossoblù di confermarsi davanti al proprio pubblico, dall’altro la necessità della Lazio di trovare continuità e scalare posizioni in classifica. L’assenza di Sarri in conferenza stampa aggiunge un alone di mistero alla vigilia, ma aumenta l’attesa per il verdetto del campo.