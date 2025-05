Lazio, Negro racconta un aneddoto su Mihajlovic: ecco cosa ha detto

L’ex difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato anche un aneddoto legato a Sinisa Mihajlovic

L’ex difensore della Lazio, Paolo Negro, ha parlato ai microfoni di Radiosei.

ANEDDOTI – Ce ne sono tanti. Me ne viene in mente uno, ricordando Sinisa: giocavamo la sera e stavamo guardando le partite del pomeriggio. Ad un certo punto, non mi ricordo quale squadra ci fosse in campo, ci fu un rigore e quando lo stavano per calciare Sinisa ha spento la tv: non vi dico la reazione e lui rideva. Era tutta qui l’essenza di quel gruppo. C’era serenità, spensieratezza e poi al campo eravamo tutti concentrati, ognuno aveva le sue cose da fare, le sue superstizioni. Era un gruppo creato per arrivare a quello.