Nazionale, al via il test Italia Estonia. Tra i titolari spunta qualche giocatore della Lazio - Lazio News 24

Lazio e Nazionale: Italia al test contro l’Estonia con sguardo già ai biancocelesti

La Lazio, da sempre orgoglio del calcio italiano, si ritrova indirettamente protagonista anche nella vigilia della sfida della Nazionale contro l’Estonia. Gli Azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, scendono in campo venerdì 5 settembre alle 20:45 allo stadio di Bergamo, con la speranza di consolidare il cammino verso i Mondiali. In questa atmosfera di attesa, la presenza nella rosa dei giocatori della Lazio potrebbe essere determinante per alzare il tasso tecnico nella zona mediana.

Secondo le probabili formazioni, il CT Gattuso dovrebbe schierare un 4-3-3 composto da Donnarumma tra i pali; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa; Barella, Tonali e Frattesi in mezzo al campo; davanti spazio a Orsolini, Retegui e Zaccagni. Nell’undici titolare l’assenza di uno dei bomber più attesi crea spazio alle alternative: Scamacca, in dubbio per un fastidio al ginocchio, potrebbe cedere il ruolo di prima punta a Retegui.

Guardando alla Lazio, anche se nessun biancoceleste figura nell’undici iniziale indicato, i tifosi sognano di rivederli presto protagonisti con la maglia nazionale, magari nei prossimi impegni. Il contributo dei giocatori della Lazio in Nazionale porta sempre valore aggiunto in termini di dinamismo, fisicità e temperamento, caratteristiche tipiche del vivaio e del gioco che ha plasmato Sarri.

L’Estonia di Jürgen Henn risponderà con un 5-4-1 molto coperto: Hein tra i pali; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets e Kõlvart nel reparto arretrato; un centrocampo a quattro con Kait, Vassiljev, Miller e Poom; Sappinen punta isolata in attacco. I baltici arrivano alla sfida in cerca di riscatto, dopo aver collezionato tre sconfitte e una vittoria nelle prime quattro partite del Gruppo I.

La situazione del girone vede la Norvegia in testa con 12 punti, seguita da Israele a 6, mentre l’Italia e l’Estonia sono appaiate a 3. La Lazio, in questa fase di stagione, osserva con interesse la partita della Nazionale, nella speranza che un successo esteso dia nuova linfa al calcio italiano, e di conseguenza, alle ambizioni dei suoi tesserati.

In campo, gli Azzurri partono come netti favoriti contro un’Estonia organizzata ma fragile in fase realizzativa. Gattuso schiera un’Italia propositiva e determinata. La Lazio, che ha spesso fornito uomini decisivi in azzurro, resta in attesa del prossimo giro di qualificazioni, sperando in un nuovo contributo dai suoi giocatori.