Lazio-Napoli, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Lazio Napoli, a pochi giorni dalla sfida interna con la capolista ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la roboante e meritata vittoria con il Monza, la Lazio sabato si rituffa nuovamente in campionato per una nuova sfida interna questa volta però con il Napoli. Il match fondamentale per la lotta Champions serratissima, e avverrà sabato pomeriggio. Il match come detto avverrà sabato pomeriggio alle ore 18, e sarà trasmesso su Dazn e non perdetevi l’appuntamento con Lazionews24 e la nostra consueta cronaca testuale del match