Lazio, parte la missione Isaksen: Sarri al lavoro per il salto di qualità

Lazio, parte la missione Isaksen: il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è al lavoro per il salto di qualità. Tutte le novità

Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha ricevuto dalla società biancoceleste un compito ben preciso all’inizio del suo nuovo mandato: far esplodere Gustav Isaksen. L’ala danese, classe 2001, è arrivata a Roma nell’agosto 2023 tra l’entusiasmo dei tifosi e grandi aspettative, ma finora ha vissuto una parabola altalenante.

A quasi due anni dal suo sbarco a Fiumicino, Isaksen ha raccolto numeri modesti: 2 reti, 2 assist e un rigore procurato in 32 presenze sotto la prima gestione Sarri, conclusa con le dimissioni del tecnico. Tuttavia, il passato è ormai alle spalle. Lo stesso giocatore ha manifestato entusiasmo per il ritorno del “Comandante”, dichiarando: “Non vedo l’ora di rivederlo. È stato bello averlo con me quando sono arrivato alla Lazio.”

Analizzando l’ultima stagione con Marco Baroni, allenatore pragmatico ex Lecce, Sarri ha studiato con attenzione le prestazioni dell’attaccante danese. Secondo Il Messaggero, il tecnico avrebbe evidenziato momenti di brillantezza alternati a fasi di involuzione, ma ha riconosciuto l’evoluzione positiva del calciatore: “Ha intrapreso la direzione giusta.”

Isaksen ha chiuso la stagione con 6 gol e 4 assist, lasciando l’impressione di non aver ancora espresso tutto il suo talento. Ora la domanda chiave per la Lazio è: chi è il vero Gustav? Quello irresistibile di febbraio e aprile, o il giocatore intermittente delle altre fasi?

La risposta arriverà sul campo, a suon di dribbling, gol e assist. Sarri, già artefice della trasformazione di Mattia Zaccagni—capitano e uomo chiave della Lazio, capace di superare la doppia cifra solo dopo l’arrivo del tecnico—punta ora a replicare il successo sull’altra fascia.

Con il nuovo ciclo pronto a iniziare, il progetto tecnico ruota attorno alla consacrazione definitiva di Isaksen. Per la Lazio e per Sarri, Gustav è più di una promessa: è la prossima grande scommessa.