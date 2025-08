La doppia faccia della Lazio: il migliore e il peggiore nell’amichevole contro il Galatasaray

Lazio, il migliore e il peggiore in campo nell’amichevole di Istanbul dei biancocelesti contro il Galatasaray: chi convince e chi no

L’amichevole della Lazio contro il Galatasaray ha offerto un quadro a tinte forti, con la prestazione di Matteo Cancellieri che brilla come la nota più positiva e quella di Taty Castellanos che continua a destare preoccupazione. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, Cancellieri è stato il migliore in campo per i biancocelesti, una vera e propria rinascita che lo sta trasformando da possibile partente a protagonista. Il suo impatto sul match è stato decisivo: è stato suo il tiro che ha portato all’autogol del pareggio e suo l’assist perfetto per il gol di Zaccagni che ha ribaltato momentaneamente il risultato. L’esterno ha mostrato brillantezza, determinazione e una grande capacità di inserirsi nel gioco offensivo, a dimostrazione di aver trovato finalmente il suo ruolo ideale e la fiducia di Sarri. La sua prestazione è un segnale incoraggiante per la Lazio, che può contare su una risorsa in più per l’attacco.

Al contrario, la serata di Castellanos è stata l’ennesima di difficoltà. L’attaccante argentino, rimandato dal quotidiano, continua a faticare a calarsi nella filosofia di gioco di Sarri. La sua prestazione è stata caratterizzata da un isolamento quasi totale, con pochi palloni giocabili e una fatica evidente nel calciare in porta. Mentre la squadra mostra segnali di crescita e inizia a trovare una sua identità, Castellanos resta a secco, un dato che stride e preoccupa. La sua incapacità di incidere in zona gol e di integrarsi pienamente nella manovra offensiva lo pone in una situazione di stallo, che il tecnico dovrà risolvere al più presto. La Lazio ha bisogno del contributo del suo centravanti per diventare una squadra completa e competitiva, e le difficoltà di Castellanos rischiano di compromettere la solidità e l’efficacia dell’intero reparto offensivo.