Calciomercato Lazio, i tifosi sono preoccupati. Potrebbe lasciare quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’Inter non molla Rovella, ma la Lazio fa muro

Il calciomercato Lazio continua a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 è da tempo nel mirino dell’Inter, che continua a monitorare la situazione in casa biancoceleste. Nonostante l’attuale priorità dei nerazzurri sia l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, Rovella resta un profilo molto gradito a Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club milanese potrebbe tornare con decisione su Rovella qualora si aprisse una cessione a centrocampo. Il principale indiziato in tal senso è Hakan Calhanoglu. Sebbene la sua posizione si sia raffreddata dopo alcune tensioni seguite al Mondiale per Club, il mercato è sempre imprevedibile, e l’Inter tiene d’occhio le possibili uscite.

Nel frattempo, in casa Lazio la linea è chiara e decisa. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno ribadito, durante un incontro a Formello con l’agente del giocatore Beppe Riso, che Nicolò Rovella non è sul mercato. Il centrocampista ex Juventus è considerato un elemento centrale nel progetto biancoceleste, soprattutto in vista della nuova stagione.

Il messaggio della società è stato diretto: nessuna partenza prima di gennaio, a meno di offerte clamorose che al momento non sembrano all’orizzonte. L’Inter, pur restando alla finestra, dovrà probabilmente guardare altrove, almeno nel breve periodo.

Il calciomercato della Lazio in questa sessione estiva si sta muovendo con cautela, tra la necessità di rinforzare l’organico e la volontà di mantenere i propri giovani talenti. Rovella, reduce da una stagione positiva nonostante qualche problema fisico, rappresenta una scommessa importante per il futuro della mediana capitolina.

In conclusione, il nome di Rovella resta caldo in ottica Inter, ma al momento la posizione della Lazio è ferma e netta. Il club capitolino non vuole cedere il giocatore, simbolo di un progetto che punta a valorizzare i giovani e garantire continuità tecnica. Il calciomercato Lazio, quindi, si conferma attento alle richieste esterne, ma deciso nel proteggere i propri gioielli.