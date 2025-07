Lazio: La rincorsa di Lotito per sbloccare il mercato di gennaio

Lazio, Claudio Lotito al lavoro per cercare di sbloccare il mercato dei biancocelesti: ecco le mosse del presidente

La Lazio è nel pieno di una complessa rincorsa per sbloccare il mercato di gennaio, con il presidente Claudio Lotito (ieri di nuovo a Formello) impegnato in calcoli che durano da settimane senza ancora una certezza definitiva. La situazione è intricata: le cessioni di Tchaouna al Burnley e i 6,5 milioni incassati da Casale non basterebbero, così come i tagli agli esuberi e ai relativi ingaggi. Servirebbe almeno una cessione più consistente per far rientrare il “costo del lavoro allargato”, l’unico parametro rimasto in vigore dopo il 1° luglio.

Il club, come riportato da Il Messaggero ha già comunicato il calendario degli eventi societari fino al prossimo 30 giugno, e sarà cruciale la riunione del consiglio di gestione per l’approvazione del progetto di bilancio, separato e consolidato al 30 giugno 2025. Questa si terrà tra il 15 e il 22 settembre, pochi giorni prima della trimestrale del 30. Solo dopo l’analisi di questi dati, che avverrà non prima di novembre da parte del nuovo organismo che sostituirà la Covisoc, si potrà capire se sarà possibile tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne. Lotito non può permettersi di pagargli in anticipo lo stipendio solo per allenarsi a Formello, minando ulteriormente la già precaria situazione di bilancio. L’ex Napoli sta pressando, ma non a caso sta contemporaneamente riconsiderando offerte da Udinese e Sassuolo, oltre a quelle dall’estero, conscio della complessità della situazione laziale.