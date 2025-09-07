Lazio, Maurizio Sarri è sicuro: quel giocatore verrà utilizzato in un modo particolare - Lazio News 24

Lazio, Pedro si gestisce in vista del Sassuolo: il piano di Sarri per l’attacco

In casa Lazio, si lavora intensamente per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma a Reggio Emilia. Uno dei protagonisti più attesi è senza dubbio Pedro, autentica arma segreta di Maurizio Sarri, nonostante i suoi 38 anni. Il campione spagnolo continua a rappresentare una pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste, ma lo staff tecnico è consapevole della necessità di gestirne con intelligenza il minutaggio e il carico di lavoro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in questi giorni Pedro si sta allenando con carichi ridotti, svolgendo principalmente lavoro personalizzato in palestra. L’obiettivo è evitare sovraccarichi muscolari, così da garantirne la miglior condizione fisica possibile per la trasferta contro il Sassuolo. A partire da martedì, il programma prevede un graduale aumento dell’intensità per riportare il numero 9 biancoceleste al top della forma, nella speranza che possa trovare la sua prima rete stagionale.

Nel frattempo, a Formello, la Lazio sta proseguendo la preparazione a ranghi ridotti. Diversi giocatori sono infatti impegnati con le rispettive Nazionali: tra questi Mandas, Hysaj, Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Dia e Zaccagni, assenze che hanno costretto Sarri a lavorare su moduli e schemi con un gruppo ristretto.

Non mancano però le buone notizie per il tecnico toscano. Adam Marusic, dopo aver accusato alcuni fastidi muscolari, è tornato ad allenarsi regolarmente, dando segnali confortanti. Ottimismo anche per Gustav Isaksen, che ha superato i problemi agli adduttori ed è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Il danese è stato provato sulla fascia destra, ruolo in cui potrebbe insidiare le gerarchie offensive già dalla prossima gara. Sull’altro lato del campo, invece, Noslin ha ricevuto attenzioni specifiche, venendo testato come esterno sinistro.

La Lazio, reduce da un avvio di stagione altalenante, ha bisogno di ritrovare brillantezza e continuità. La gestione di Pedro, unita al recupero degli elementi chiave come Isaksen e Marusic, sarà cruciale per affrontare al meglio il tour de force autunnale. Sarri punta su esperienza, equilibrio e qualità per rimettere in carreggiata il cammino biancoceleste.