Lazio, senti Mattei: «Baroni? Siamo alla resa dei conti»

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quello che sarà il futuro dell’allenatore biancoceleste

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – La partita con la Juventus è stata una ripetizione di Lazio-Parma. Per un’ora la Lazio non ha affondato i colpi, ha preso il solito gol ad inizio di ripresa ed con affanno è riuscita parzialmente a riprendere il risultato dovendosi accontentare del pareggio. In base ai risultati di ieri, il famoso rigore non concesso all’Inter contro la Roma, risulterà decisivo sia per lo scudetto che per la Champions. Oggi la squadra di Ranieri non avrebbe avuto la grande opportunità a Bergamo di prendersi il quarto posto.