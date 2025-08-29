Lazio in lutto: il cordoglio del club per la scomparsa del padre della Dott.ssa Patrizia Imerti. Il ricordo del club biancoceleste

La S.S. Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Imerti, padre della Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito. In una nota ufficiale diffusa dal club, il presidente, l’intera squadra, lo staff tecnico e dirigenziale, insieme all’Ufficio Comunicazione, hanno manifestato la loro vicinanza alla storica collaboratrice in questo momento di profondo dolore.

La Società Sportiva Lazio, una delle squadre più titolate e seguite del calcio italiano, ha sottolineato l’importanza del legame umano che unisce non solo i protagonisti in campo ma anche coloro che, dietro le quinte, contribuiscono ogni giorno al funzionamento e al successo della società. La Dott.ssa Imerti, figura chiave nella gestione operativa della Presidenza, è da anni punto di riferimento organizzativo e relazionale per il club.

Nel messaggio di cordoglio, il club ha voluto rimarcare la propria “partecipazione con commozione” al lutto che ha colpito la famiglia Imerti, unendosi simbolicamente in un abbraccio collettivo. “Il Presidente Claudio Lotito, i calciatori, lo staff tecnico guidato dall’allenatore Maurizio Sarri – subentrato in panchina nella stagione 2024/2025 portando pragmatismo e solidità – e l’intera dirigenza si stringono con affetto a Patrizia e ai suoi cari”, si legge nella comunicazione.

I messaggi di affetto e sostegno, amplificati anche sui social ufficiali della società, testimoniano la compattezza e il senso di appartenenza tipici dell’ambiente biancoceleste. In momenti come questo, il calcio mette da parte classifiche e risultati per lasciare spazio alla solidarietà e alla condivisione del dolore. La Lazio, con il suo gesto, rinnova così l’immagine di un club che non dimentica mai il lato umano dello sport.

LA NOTA DEL CLUB – La S.S. Lazio, il suo Presidente Claudio Lotito, l’intera squadra, lo staff tecnico, dirigenziale e l’Ufficio Comunicazione si stringono con affetto alla Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente, per la scomparsa del caro papà Giovanni.

In questo momento di profondo dolore, il Club esprime le più sentite condoglianze a Patrizia e ai suoi familiari, partecipando con commozione al loro lutto.