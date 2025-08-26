Calciomercato Lazio, la reazione della società non lascia dubbi. Il punto - Lazio News 24

Lotito pronto a intervenire dopo il ko della Lazio contro il Como

La stagione della Lazio inizia nel peggiore dei modi, con una pesante sconfitta per 2-0 contro il neopromosso Como. La squadra di Maurizio Sarri è apparsa irriconoscibile: lenta, prevedibile e incapace di reagire. Un esordio che suona già come un campanello d’allarme, e che ha spinto Lotito a voler intervenire personalmente.

Il Como ha dominato la gara fin dai primi minuti, mettendo in campo organizzazione, intensità e dinamismo. Al contrario, il 4-3-3 di Sarri si è rivelato statico e poco efficace. Il centrocampo non ha mai preso in mano il gioco, lasciando gli attaccanti senza supporto e la difesa in costante difficoltà. I gol di Douvikas al 47’ e di Paz su punizione hanno condannato i biancocelesti, incapaci di produrre una vera reazione. L’unico segnale offensivo è arrivato da Castellanos, con un gol poi annullato: troppo poco per una squadra con ambizioni europee.

Questa débâcle ha subito attirato l’attenzione del presidente Lotito, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe presentarsi a Formello per parlare direttamente alla squadra. L’obiettivo è chiaro: dare una scossa all’ambiente e richiamare tutti alla massima concentrazione. Lotito, da sempre molto presente nella vita del club, non ha gradito l’atteggiamento visto in campo e vuole chiarire le aspettative della società per questa stagione.

Dopo la partita, Sarri ha fatto svolgere una seduta di scarico, concedendo alla squadra una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani, ma la presenza di Lotito potrebbe cambiare il tono della ripresa. Il presidente non tollera cali di tensione, specialmente in avvio di campionato, e pretende una reazione immediata.

Nel frattempo, si valutano anche le condizioni di Isaksen, fermo per mononucleosi ma vicino al ritorno in gruppo. Il suo rientro potrebbe offrire a Sarri un’alternativa in più per ritrovare brillantezza nel reparto offensivo.

In un momento così delicato, il ruolo di Lotito sarà cruciale non solo per motivare la squadra, ma anche per ristabilire ordine e ambizione. La sconfitta contro il Como non può essere ignorata, e il presidente è pronto a far sentire la sua voce per evitare che questo scivolone diventi un precedente pericoloso.