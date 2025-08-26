Lazio, una situazione da risollevare subito! Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni - Lazio News 24

Lazio, Lotito pronto a intervenire: serve una svolta immediata. La situazione attuale

Dopo la brutta sconfitta rimediata nella prima giornata di campionato, in casa Lazio si respira un clima di riflessione e urgenza. Il deludente ko contro il neopromosso Como ha acceso i riflettori non solo sul piano tecnico, ma anche sulla tenuta mentale del gruppo. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito starebbe valutando la possibilità di presentarsi personalmente a Formello durante gli allenamenti della squadra.

La sua presenza avrebbe un duplice obiettivo: sostenere il tecnico Maurizio Sarri, sotto pressione dopo l’esordio fallimentare, e motivare un gruppo che ha mostrato segnali preoccupanti in termini di intensità e reattività. Il numero uno della Lazio è noto per la sua gestione diretta e spesso “padronale” del club, e non è nuovo a interventi personali nei momenti delicati.

Secondo quanto aggiunge anche Il Messaggero, Lotito starebbe preparando un discorso da rivolgere alla squadra, con l’intento di scuotere l’ambiente e ristabilire le giuste gerarchie e ambizioni. Non sarà un richiamo fine a sé stesso, ma un messaggio chiaro: servono concentrazione, spirito di sacrificio e una reazione concreta già dalla prossima gara, quella contro il Verona, in programma allo Stadio Olimpico domenica sera.

La sfida con gli scaligeri rappresenta un banco di prova importante per la Lazio, che dovrà mostrare una versione profondamente diversa rispetto a quella vista a Como. I limiti strutturali e fisici ci sono, ma è sul piano della mentalità che Sarri e i suoi uomini sono chiamati a un netto cambio di passo.

Il tecnico biancoceleste, che ha concesso una giornata di riposo dopo il debutto, riprenderà gli allenamenti con l’obiettivo di rimettere ordine e provare nuove soluzioni tattiche. Intanto, il presidente osserva da vicino e valuta come e quando intervenire. La Lazio ha ambizioni importanti, e la stagione è appena iniziata: il tempo per correggere il tiro c’è, ma servono risposte immediate.

Lotito, da sempre figura centrale nel mondo Lazio, è pronto a scendere in campo a modo suo, per dare un segnale forte. Perché per rimanere competitivi, non basta il talento: serve identità.