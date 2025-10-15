 Lazio, nuovo sponsor in arrivo? Lotito ha preso questa decisione
Lazio, nuovo sponsor in arrivo? Lotito ha preso questa decisione

Petrucci: «Da sempre tifoso della Lazio. Vicepresidente della Roma? Fu un'idea di..."

Dia Lazio, l'attaccante prova il recupero lampo: le sue condizioni

Lazio, i tifosi al fianco della squadra: dato record per la trasferta di Bergamo

Romagnoli Lazio, il difensore sempre più leader: ora c'è da sfatare questo tabù

Lazio, nuovo sponsor in arrivo? Lotito ha preso questa decisione

Lotito
Lotito

Lazio, la telenovela dello sponsor continua: trattative ancora aperte. La speranza di Lotito è quella di chiudere in davvero poco tempo

In casa Lazio continua a tenere banco la questione del main sponsor per la stagione in corso. Da settimane, anzi da mesi, il presidente Claudio Lotito è impegnato in una lunga trattativa che, nonostante i numerosi incontri e le ipotesi circolate, non ha ancora portato alla tanto attesa fumata bianca. La società biancoceleste, reduce da un periodo di grande attenzione mediatica per le questioni sportive e societarie, è ancora alla ricerca del partner commerciale giusto da affiancare al proprio marchio.

La Lazio, dopo aver avviato colloqui con diverse realtà, sembrava a un passo dall’accordo con una tech company internazionale interessata a entrare nel mondo del calcio italiano. Tuttavia, la trattativa non si è concretizzata e il dossier è rimasto in sospeso. Successivamente, è emerso il nome di Air Italy, compagnia aerea che avrebbe manifestato un forte interesse a legare la propria immagine al club capitolino. L’ipotesi rimane tuttora viva e rappresenta una delle opzioni più credibili sul tavolo di Lotito.

Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio avrebbe però avuto, nella giornata di ieri, un nuovo incontro con un possibile sponsor alternativo, segno che le trattative restano aperte su più fronti. La dirigenza biancoceleste sta valutando con attenzione ogni proposta, consapevole dell’importanza strategica che il nuovo sponsor rivestirà non solo dal punto di vista economico, ma anche d’immagine e posizionamento del brand Lazio sul mercato internazionale.

Il tempo, tuttavia, comincia a stringere. Con il mese di ottobre ormai inoltrato, in società cresce la pressione per arrivare a una chiusura definitiva. L’obiettivo dichiarato di Lotito era quello di poter annunciare il nuovo sponsor già entro la trimestrale del 30 settembre, ma le tempistiche si sono allungate più del previsto. Ora si punta a concludere entro le prossime settimane, così da poter presentare ufficialmente la partnership e far comparire il logo del nuovo marchio sulle maglie della Lazio il prima possibile.

La telenovela dello sponsor, dunque, prosegue. I tifosi attendono notizie ufficiali, mentre la società continua a lavorare sotto traccia per individuare l’accordo migliore. Un accordo che, nelle intenzioni del club, dovrà rappresentare un passo importante per la crescita economica e l’espansione internazionale della Lazio, in linea con le ambizioni sportive e commerciali del presidente Lotito. LEGGI ANCHE >>> Dragoni: «Così Lotito guadagna grazie alla Lazio. I 300 milioni di cui parla sono…»

