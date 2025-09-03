Lotito lavora per la Lazio! Ecco un piano per arrivare a quell'accordo - Lazio News 24

Lazio, Lotito al lavoro per lo sponsor: obiettivo serenità economica entro gennaio

La Lazio continua a muoversi su più fronti, non solo sul mercato ma anche sul piano societario ed economico. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito è attualmente impegnato da Cortina d’Ampezzo per risolvere la delicata questione legata al nuovo sponsor del club. Si tratta di una mossa strategica fondamentale per il futuro immediato della Lazio, in particolare in vista della sessione invernale di calciomercato.

L’obiettivo di Lotito è chiaro: ottenere un anticipo dal nuovo sponsor per poter sbloccare la visita della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e regolarizzare la situazione finanziaria del club. Questo passaggio si renderebbe necessario per garantire al club la possibilità di operare con maggiore serenità e libertà già da gennaio, quando la finestra di mercato invernale offrirà nuove opportunità per rafforzare la rosa.

In parallelo al lavoro dirigenziale del presidente, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è impegnato nella pianificazione tecnica. Lo stesso Fabiani ha confermato l’interesse concreto per Lorenzo Insigne, esterno offensivo ex Napoli attualmente svincolato dopo la sua avventura al Toronto FC. Il nome di Insigne è fortemente legato a Maurizio Sarri, ma anche con l’attuale guida tecnica potrebbe rappresentare un rinforzo importante per qualità, esperienza e visione di gioco.

Oltre a Insigne, Fabiani ha confermato anche l’attenzione per Simic, giovane talento in forza all’Anderlecht. Il difensore è seguito da tempo dalla dirigenza biancoceleste e potrebbe rientrare tra gli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato, in linea con la politica di inserire elementi di prospettiva all’interno del progetto tecnico della Lazio.

Il club capitolino si trova dunque in una fase cruciale della stagione, in cui le mosse fuori dal campo sono fondamentali quanto quelle sul terreno di gioco. La Lazio sta cercando di anticipare i tempi, sia dal punto di vista economico che sportivo, per arrivare pronta e competitiva alla ripresa delle competizioni e al mercato di gennaio.

Le prossime settimane saranno decisive: tra trattative per lo sponsor, operazioni in entrata e pianificazione strategica, la Lazio lavora per mantenere equilibrio finanziario e ambizione tecnica, con l’obiettivo di restare protagonista in Serie A e in Europa.