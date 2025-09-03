Lazio, Lotito ha bisogno dello sponsor: sta per chiudere con… Ultimissime sulle trattative condotte dal patron biancoceleste

Ventisette giorni per rimettere in sesto i conti e garantire un futuro operativo sul mercato di gennaio. La S.S. Lazio si trova di fronte a una sfida cruciale, con l’indice del “costo del lavoro allargato” che incombe come una spada di Damocle sulla gestione del club. Come analizzato da Il Messaggero, questo parametro, che misura il rapporto tra i costi (stipendi, ammortamenti e commissioni) e i ricavi, è l’ultimo ostacolo che fotografa le difficoltà economiche delle società di Serie A.

Per la stagione in corso, 2025/26, il regolamento impone che tale rapporto non superi la soglia dello 0,8, un limite destinato a diventare ancora più stringente (0,7) nella prossima annata. Proprio questo indice aveva bloccato le operazioni estive della società biancoceleste, costringendola a navigare a vista e a pianificare una strategia di rientro che, finora, non ha dato i frutti sperati.

La strada maestra per un risanamento immediato sarebbe stata una ricapitalizzazione, ma il presidente Claudio Lotito ha scartato questa ipotesi, preferendo puntare tutto sulle cessioni per abbassare il monte ingaggi e generare plusvalenze. La missione, tuttavia, si è rivelata un fallimento parziale. Le partenze dei soli Casale, Tchaouna e Ruggeri non sono state sufficienti a compensare la permanenza di giocatori considerati in esubero come Noslin, Gigot, Basic, Fares, Kamenovic e Hysaj, i cui stipendi continuano a pesare sul bilancio.

Con il mercato chiuso e le uscite bloccate, alla Lazio resta una sola carta da giocare per evitare di dover operare nuovamente a saldo zero nella finestra di mercato invernale: la sponsorizzazione. Il patron Lotito, attualmente a Cortina, sta lavorando intensamente per chiudere un accordo strategico con una “tech company” di primo piano. L’obiettivo è ottenere un cospicuo anticipo finanziario da iscrivere a bilancio, una mossa che fornirebbe l’ossigeno necessario per sbloccare le trattative di gennaio e dare respiro alla gestione economica. Filtra fiducia dall’ambiente biancoceleste, ma il tempo stringe: le prossime mosse del presidente saranno decisive per il futuro prossimo della Lazio.