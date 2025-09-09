Lazio, Lotito rientra da Cortina e programma la sessione invernale: tutti i dettagli

Lazio, il presidente Lotito rientra da Cortina e programma la sessione invernale: tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fatto ritorno a Roma da Cortina con un obiettivo chiaro: mettere in moto il mercato di gennaio per dare sostegno a Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo 4-3-3 offensivo e l’attenzione al possesso palla. Secondo La Repubblica, il numero uno biancoceleste sta valutando un accordo con un nuovo sponsor per aumentare le risorse disponibili nella finestra invernale.

Nuovo sponsor per sbloccare il mercato biancoceleste

La trattativa con un partner commerciale di rilievo è ritenuta strategica: il budget aggiuntivo derivante dall’intesa potrebbe consentire operazioni senza impattare eccessivamente sul bilancio. I dirigenti della Lazio stanno sondando realtà nei settori tecnologico e del lusso, con l’obiettivo di trovare un brand in linea con l’immagine del club e con forte visibilità sui mercati internazionali.

Tre piste calde: Insigne, Simic e Fabbian

La Lazio monitora con attenzione tre profili di alto livello:

Insigne, attaccante esterno classe 1991 e campione d’Europa con l’Italia, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Simic, difensore centrale sloveno dotato di grande fisicità e senso della posizione.

Fabbian, centrocampista centrale del Cagliari, apprezzato per dinamismo e inserimenti in area.

Questi tre profili restano le priorità in entrata e saranno al centro delle trattative di Formello.

Il team di Formello al lavoro sulle trattative

Il direttore sportivo e lo staff operativo hanno intensificato i contatti con gli agenti dei giocatori, concentrandosi su aspetti contrattuali e clausole rescissorie. A Formello si definiscono tempistiche di ingaggio e dettagli economici, con l’obiettivo di formalizzare almeno due acquisti entro la chiusura del mercato di gennaio.

L’impatto su Sarri e le prossime sfide

Maurizio Sarri potrà usufruire di nuove soluzioni in ogni reparto, aumentando le opzioni offensive e difensive a disposizione. Il tecnico toscano ha sottolineato l’importanza di un mercato oculato per gestire l’intenso calendario tra Serie A e Coppe europee, puntando su giocatori già pronti e dotati di versatilità tattica.

Con la prospettiva di un nuovo sponsor e le trattative per Insigne, Šimić e Fabbian in fase avanzata, la Lazio si prepara a dare slancio alla rosa nella seconda parte di stagione. L’obiettivo è consegnare a Lotito e Sarri una squadra ancora più competitiva per affrontare ogni obiettivo stagionale.