Lazio, continua la protesta sui social dei tifosi contro Lotito: «Presidente devi vendere la società!» - Lazio News 24

Lazio, contestazione social dei tifosi contro Lotito: “Vendi la società”. Continua la protesti dei sostenitori biancocelesti

Clima di tensione in casa Lazio, nonostante il periodo estivo e le prime amichevoli della nuova stagione. Nonostante la grande amichevole contro il Burnley ad agosto, i riflettori non sono rimasti puntati solo sulla prestazione della squadra, ma soprattutto sulle reazioni dei tifosi biancocelesti sui social. Sotto i post pubblicati dai canali ufficiali del club, è esplosa una nuova ondata di proteste indirizzate al presidente Claudio Lotito.

I commenti sono chiari e diretti: molti sostenitori chiedono a gran voce che Lotito lasci la guida della società. Le frasi più ricorrenti sono “Lotito vattene” e “Vendi la Lazio”, con una rabbia ormai palpabile che non accenna a diminuire. Le critiche non nascono solo da episodi isolati, ma sono il risultato di un malcontento che si trascina da mesi, alimentato da una campagna acquisti giudicata insufficiente, da scelte dirigenziali discutibili e da un generale senso di disconnessione tra la società e la tifoseria.

Nonostante la Lazio abbia raggiunto traguardi importanti negli ultimi anni, tra cui qualificazioni europee e un secondo posto in Serie A nel 2023, una parte significativa dei tifosi continua a ritenere che il club sia gestito con troppa rigidità economica e poca ambizione. L’amichevole con il Burnley, che doveva sembrare un buon biglietto da visita per i tifosi, si è trasformata invece nell’ennesima occasione per contestare la proprietà.

Il presidente Lotito, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma la pressione mediatica e popolare si fa sentire. I tifosi chiedono maggiore trasparenza, investimenti concreti e un progetto che riporti entusiasmo e competitività alla Lazio.

La contestazione social rappresenta un segnale evidente: la tifoseria biancoceleste vuole essere ascoltata. In un calcio sempre più attento all’immagine pubblica e al coinvolgimento della community, l’onda di dissenso che attraversa i canali ufficiali della Lazio non può essere ignorata ancora a lungo.

Mentre la squadra prosegue il ritiro estivo e si prepara ai prossimi impegni, resta da capire se la società risponderà con i fatti alle richieste di una piazza che ama profondamente la propria squadra, ma che oggi sente di non essere più rappresentata.