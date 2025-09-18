Lazio, Lotito a Formello nel weekend per caricare la squadra. Attesa una nuova profezia pre derby? Il presidente è tornato operativo

In vista di un derby che si preannuncia teso e cruciale, l’ambiente laziale si aggrappa ai suoi talismani, in campo e fuori, per ritrovare la scintilla della vittoria. La ricetta per il successo sembra chiara: per mandare di nuovo la Roma al tappeto, serve subito un’altra “Zaccagnata”, una di quelle giocate decisive e piene di carattere che portano la firma inconfondibile del suo numero 10. L’attesa è tutta per lui, l’uomo capace di spaccare le partite e di infiammare la tifoseria con i suoi strappi e la sua fantasia, considerato l’arma principale per conquistare la supremazia cittadina. Lo riporta Il Messaggero.

Ma l’ispirazione potrebbe arrivare anche dagli spalti, o meglio, dalla tribuna d’onore. Potrebbe infatti rivelarsi utile persino una delle celebri predizioni del presidente Claudio Lotito, il cui ritorno è finalmente atteso nel weekend a Formello. La sua è stata un’assenza prolungata e discussa, su cui sono proliferate anche diverse fake news, divisa tra impegni istituzionali come il ritorno in Senato e manovre strategiche come la visita segreta in Campidoglio per il dossier dello stadio Flaminio.

La sua presenza è considerata quasi scaramantica. È ancora vivo il ricordo dell’ultimo trionfo sulla Roma, quando il presidente si catapultò in campo per baciare il capitano, da lui profeticamente “benedetto” il giorno prima sotto lo sguardo dei tifosi presenti al centro sportivo. Nonostante un periodo in cui non è stato bene – spiega il Messaggero -, Lotito è ora tornato pienamente operativo e sta accelerando su fronti cruciali per il futuro del club: dalla ricerca di un nuovo sponsor alla necessità di racimolare crediti utili allo sblocco totale del costo del lavoro allargato. La squadra attende il suo leader tecnico in campo e il suo carismatico presidente in tribuna: una combinazione che la Lazio spera possa essere, ancora una volta, letale per gli avversari.