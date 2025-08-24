Lazio, Lotito di nuovo a Formello a metà settimana: deve chiudere una trattativa fondamentale. I prossimi programmi del patron

Mentre la Lazio si concentra sul ritorno in campo per la prima giornata di campionato, la dirigenza biancoceleste guarda già alle prossime, decisive, mosse strategiche. Il presidente Claudio Lotito, di rientro dalle vacanze a Cortina, è atteso a Formello a metà della prossima settimana e, come riportato da Il Messaggero, ha già cerchiato in rosso il primo, grande obiettivo sul suo taccuino: chiudere, una volta per tutte, la questione del nuovo sponsor di maglia.

Questa non è una semplice operazione commerciale, ma un tassello fondamentale per il futuro a breve e medio termine del club. Sul tavolo c’è un accordo che si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro annui, una cifra che rappresenterebbe una vitale iniezione di liquidità per le casse della società. L’importanza di questa entrata economica va ben oltre il bilancio corrente; è la chiave per sbloccare le ambizioni future e per non ripetere quanto accaduto negli ultimi mesi.

L’estate appena trascorsa, infatti, è stata particolarmente amara per la Lazio, costretta a un’immobilità forzata sul mercato a causa del blocco imposto dagli indici di liquidità a fine stagione. Un’impossibilità di operare che ha lasciato la rosa invariata, affidando a mister Sarri il compito di valorizzare il gruppo esistente. Proprio per questo, l’accordo con il nuovo sponsor è visto come il grimaldello per aprire le porte del mercato di gennaio.

Quei cinque milioni annui non sono solo un numero, ma la promessa di poter tornare a essere protagonisti, di poter intervenire con acquisti mirati nella finestra invernale per correggere eventuali lacune e rinforzare la squadra. Il ritorno operativo del presidente Lotito è dunque atteso come il segnale di un’accelerazione decisiva su un fronte che potrebbe determinare le sorti dell’intera stagione.