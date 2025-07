Lazio, controlli di routine al Gemelli per Lotito dopo il ricovero: tutti i dettagli

Lazio, controlli di routine al Gemelli per il presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo il ricovero: tutti i dettagli

Dopo il malore che lo aveva colpito alcune settimane fa in Senato, Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e senatore della Repubblica, sembra aver pienamente recuperato. Le sue condizioni di salute sono tornate stabili, come dimostrato dalla recente apparizione pubblica al fianco di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano noto per il suo gioco offensivo e la lunga esperienza alla guida di squadre come Napoli, Juventus e Chelsea.

Lotito è riapparso due giorni fa in occasione della presentazione di Sarri, mostrando un atteggiamento sereno e rassicurando i presenti sulla sua condizione. Il ricovero al Policlinico Gemelli per accertamenti, avvenuto a seguito del malore, sembra ormai un ricordo.

Come riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri il presidente biancoceleste si è recato nuovamente presso lo stesso ospedale romano per sottoporsi a controlli di routine. Si è trattato, secondo fonti vicine all’ambiente sanitario, di una semplice visita precauzionale, finalizzata a confermare il pieno ristabilimento dell’imprenditore e politico romano. Non è stato riscontrato nulla di preoccupante: l’incontro con i medici del Gemelli ha avuto esiti rassicuranti.

La Lazio, che si prepara alla nuova stagione calcistica con rinnovato entusiasmo sotto la guida di Sarri, può contare sulla presenza attiva e vigile del suo presidente. Lotito, figura centrale nel panorama sportivo italiano, è noto per il suo coinvolgimento diretto nella gestione del club e nella politica sportiva nazionale.

Questa evoluzione positiva delle sue condizioni di salute rappresenta un sollievo per i tifosi laziali e per l’ambiente politico, dato il suo doppio ruolo. L’attenzione mediatica attorno alla sua persona è costante, e il suo ritorno alle attività quotidiane testimonia una rapida e efficace ripresa.