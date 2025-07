Lazio: Lorenzo Insigne, l’Unica Opzione sul Tavolo del Mercato Bloccato

Lazio, Lorenzo Insigne al momento è l’unica opzione concreta sul tavolo del mercato visto il blocco previsto dal Covisoc

Lorenzo Insigne è l’unico nome che circola al momento sul tavolo del mercato della Lazio a Formello. Il blocco del mercato imposto dalla Covisoc impedisce alla società biancoceleste di fare acquisti in entrata, motivo per cui l’ex giocatore del Toronto si sta mettendo in luce come un’occasione unica per aggiungere qualità alla rosa, nonostante le difficoltà. I suoi 34 anni e l’assenza dal calcio europeo per tre anni rappresentano chiaramente dei limiti su cui riflettere.

Tuttavia, come riporta da Il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito sarebbero pronti a superare questi ostacoli. Al contrario, il direttore sportivo Angelo Fabiani sembrerebbe più scettico riguardo a questa situazione, evidenziando una potenziale divergenza di vedute all’interno della dirigenza.

Nel frattempo, Sarri è in continuo contatto con il calciatore e ha già ottenuto l’ok da parte del presidente Lotito. Il tecnico starebbe ora vestendo i panni dell’allenatore-diesse, trattando direttamente con Insigne. Da parte del giocatore, c’è stata massima apertura. Nonostante l’interesse di altri club come Sassuolo, Parma e Udinese, per il classe 1991 oggi esiste solo la Lazio. Insigne desidera fortemente ritrovare Maurizio Sarri, di cui conosce il metodo di lavoro e sotto la cui guida sa di poter tornare a esprimersi a certi livelli. Per questo motivo, è disposto ad aspettare e a mettere in stand-by le altre offerte, arrivando persino a ridursi l’ingaggio: dai 7,5 milioni di euro che guadagnava in Canada, sarebbe pronto ad accettare circa 2,5 milioni annui, una cifra significativamente inferiore.