Lazio, la lista Serie A per il Como: due assenti. Ma è provvisoria…

3 ore ago

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la lista Serie A per il Como: due assenti. Ma è provvisoria… Ecco quali giocatori sono stati estromessi da Sarri

In vista dell’esordio stagionale in Serie A contro il Como, la Lazio ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida. L’elenco, pur includendo la quasi totalità della rosa a disposizione del tecnico, è segnato da due assenze di rilievo che non sono passate inosservate: quelle di Gustav Isaksen e Samuel Gigot. Le motivazioni dietro a queste esclusioni sono distinte e delineano scenari differenti per i due giocatori. L’assenza di Gustav Isaksen è dettata da ragioni puramente fisiche; l’attaccante danese sta infatti completando un percorso di recupero atletico dopo che un virus ha compromesso la sua preparazione estiva. Sebbene sia tornato ad allenarsi con il gruppo, lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo, concedendogli ulteriore tempo per ritrovare la condizione ottimale. Diversa, invece, la situazione di Samuel Gigot. Il difensore francese, oltre a essere alle prese con qualche acciacco fisico, è considerato ai margini del progetto tecnico e il suo nome figura tra i possibili partenti prima della chiusura del mercato. La sua mancata convocazione è dunque un segnale forte sulle strategie societarie.È fondamentale sottolineare come questa lista abbia un carattere del tutto provvisorio.

Funge da selezione per la singola partita, ma non rappresenta la rosa definitiva che affronterà la stagione. La società, infatti, avrà tempo fino al termine ufficiale della sessione estiva di calciomercato per depositare presso la Lega Serie A la lista bloccata a 25 calciatori (con i relativi vincoli su giocatori formati in Italia e nel vivaio). Fino a quel momento, la composizione del gruppo a disposizione dell’allenatore potrà subire variazioni, legate non solo al recupero degli infortunati ma soprattutto alle ultime operazioni in entrata e in uscita.

LA LISTA – Basic, Cancellieri, Castellanos, Cataldi, Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gila, Guendouzi, Hysaj, Lazzari, Mandas, Marusic, Noslin, Patric, Pedro, Pellegrini, Nuno Tavares, Vecino, Provedel, Romagnoli, Rovella, Zaccagni

Alla lista over con i nomi citati, si aggiungono anche i calciatori under Belahyane e Provstgaard.

