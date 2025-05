Lazio Lecce, problema muscolare per un attaccante giallorosso. Le condizioni

Condividi via email

Lazio Lecce: oltre a Tete Morente, potrebbe esserci un altro assente tra le file degli ospiti: ecco di chi si tratta

È ampiamente in corso il conto alla rovescia per Lazio–Lecce. I Biancocelesti cercano i tre punti, che potrebbero portare la qualificazione alla prossima Champions League, mentre i salentini sperano nella salvezza. A poco più di 4 giorni dal fischio d’inizio, arrivano novità da Squinzano.

Oltre a Tete Morente, squalificato per somma di ammonizioni, mister Giampaolo potrebbe essere costretto a rinunciare ad un altro attaccante. Infatti, le condizioni di Ante Rebic sono fortemente in dubbio. L’ex Milan ha accusato un problema alla coscia destra e quest’oggi si è allenato a parte. Seguiranno aggiornamenti in vista della sfida di domenica sera.