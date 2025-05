Lazio Lecce, la possibili scelte di Giampaolo per la sfida contro i biancocelesti: il punto

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio quella che è la probabile formazione del Lecce per affrontare la Lazio nell’ultima di campionato

In attesa di capire quali saranno le formazioni ufficiali di Lazio e Lecce, vediamo di seguito come potrebbe decidere di schierarsi Giampaolo per affrontare la squadra di Baroni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Banda; Krstovic.