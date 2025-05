Lazio Lecce, torna Zaccagni: ecco come i Biancocelesti scenderanno in campo all’Olimpico

Lazio Lecce, si avvicina l’ultima sfida della stagione: vediamo la probabile formazione dei Biancocelesti per la prossima uscita

65 punti in classifica. Un punto dal quinto posto e due dal quarto. La stagione della Lazio è quasi giunta al termine, manca una sola uscita. La gara sembra abbordabile, ma sappiamo che nel calcio niente è prevedibile. Andrà in scena domenica la sfida in casa contro il Lecce e sono ancora tanti i dubbi di formazione per i Biancocelesti, che saranno guidati da Del Rosso, a causa della squalifica di Baroni.

Il tecnico di Montecatini avrà a sua disposizione Zaccagni, che ha scontato la squalifica ed è pronto a tornare ad incidere. In porta si va verso l’ennesima conferma di Mandas, mentre Tavares e Lazzari sono a rischio forfait.

Di seguito, la probabile formazione dei padroni di casa per Lazio-Lecce:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Del Rosso