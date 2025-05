Lazio Lecce, comunicato dei biancocelesti circa la disponibilità di parcheggi per la sfida contro i pugliesi: le ultime

Lazio Lecce, il Club capitolino ha reso note le informazioni per il parcheggio attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: le ultime

La prossima sfida di Serie A, nonché l’ultima per questa stagione, Lazio Lecce sancirà la conclusione di un torneo complicato, difficile e sofferto per ambedue le formazioni. I biancocelesti hanno sperato a lungo nel sogno Champions e, nonostante la speranza sia leggermente tramontata, rimangono comunque forti le ambizioni per questa ultima partita. Per questa ragione saranno disponibili ancora più parcheggi del solito per accogliere i tifosi. Il comunicato:

«La S.S. Lazio comunica che per la gara contro il Lecce. di domenica 25 maggio, tutti i parcheggi stadio torneranno disponibili, compreso i B1 e B2 su viale delle Olimpiadi.».