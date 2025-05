Condividi via email

Ecco tutte le informazioni necessarie per guardare in tv la sfida dell’Olimpico in programma nell’ultimo turno di campionato tra Lazio e Lecce

Domenica alle ore 15 la Lazio ospiterà il Lecce nell’ultima giornata di campionato, con la squadra di Baroni che è ancora in lotta per un posto in Champions.

La sfida dell’Olimpico verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 14:30.