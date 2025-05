Lazio Juventus, Zazzaroni: «Dopo l’espulsione di Kalulu, è tornato il timore di dover tornare senza la speranza Champions»

Condividi via email

Lazio Juventus, Zazzaroni dice la sua sulla sfida giocata l’altra sera all’Olimpico: le parole sul match decisivo nella corsa Champions

Lazio Juventus è terminata 1-1 a seguito di una vera e propria battaglia. Le due squadre si sono dapprima studiate per poi affrontarsi a viso aperto e concludendo la gara dividendosi la posta in palio. A commentare la prestazione dei giocatori di Tudor e di Baroni è stato Ivan Zazzaroni nel classico editoriale de Il Corriere dello Sport. Le sue parole:

COMMENTO SULLA PARTITA – «Il corto muso è decisamente preferibile alla musata. Preferibile poiché senz’altro più salutare. Se ne dev’essere reso conto anche lo juventino giochista che, dopo l’espulsione di Kalulu, s’è ritrovato con tutta la Lazio addosso e il timore di dover tornare a casa senza quella speranza Champions coltivata fino allo scadere della prima ora di una partita povera».

CAMBIAMENTO SOTTO TUDOR – «La partita che la Juve può permettersi in questo momento di evidenti necessità di classifica. Con Tudor il registro è certamente cambiato; la razionalità ha preso il sopravvento su una singolare forma di fantasia/arroganza, ma è anche lievemente peggiorato il rendimento della squadra, che viaggia a una media-punti inferiore a quella della fin troppo breve avventura di Thiago: 1,71 contro 1,79».

FUTURO INCERTO – «Ora davanti a sé la Juve, che insegue disperatamente il quarto posto, ha sei punti potenziali, Udinese a Torino, Venezia in Laguna, ma il livello delle sue ultime prestazioni non autorizza pensieri ottimistici. E, soprattutto, si è fatta strada la consapevolezza che molto dipenderà dal risultato di Bergamo: nel caso in cui la Roma di Ranieri, il cui muso è cortissimo, riuscisse a battere anche l’Atalanta, il futuro si tingerebbe di grigio tendente al nero».