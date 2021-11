Tare: «I miglioramenti ci fanno ben sperare, sul mercato...»

Tare ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le sue parole

Tare ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le sue parole:

SULLA PARTITA – «Queste partite non mi preoccupano, la squadra è consapevole, sa contro chi gioca. Penso che faremo una grande gara vedendo anche le ultime prima della sosta per le nazionali».

SUI MIGLIORAMENTI CON SARRI – «Vincere è difficile, il problema è che abbiamo cambiato modulo dopo 5 anni con un progetto chiaro in estate con 5-6 innesti. Faremo lo stesso la prossima estate. Ci vuole tempo, l’importante è che la squadra abbia assimilato i concetti di Sarri. Le ultime partite ci fanno ben sperare. Non parlo di rosa lunga o corta, dipende dai risultati. Se vinci ce l’hai, altrimenti no. La cosa indispensabile è la continuità».

SULLA DIFFERENZE PER SARRI TRA JUVE E LAZIO – «Questa è una domanda provocatoria, questa è una piazza calda, sapete come gestiamo l’ambiente e la società. Vorremmo continuare a lavorare insieme».

SUL MERCATO – «L’idea è quella di inserire ogni anno uno o due giocatori di un livello molto alto che aiuterebbe la crescita della squadra. Credo che faremo così anche in futuro».