Lazio, nuovi esami per Isaksen: ecco le ultime sulle sue condizioni e quando potrà rientrare

Lazio, altri esami per Isaksen: le ultime sulle sue condizioni e quando potrà rientrare in campo con i biancocelesti

Brutto colpo per Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, arrivato alla Lazio nella scorsa stagione con grandi aspettative. Il giocatore, noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, è stato costretto a fermarsi a causa della mononucleosi, come comunicato ufficialmente dal club biancoceleste. Attualmente, Isaksen si trova in isolamento presso la propria abitazione e non potrà essere disponibile per le prossime amichevoli contro Avellino, Fenerbahce e Galatasaray.

Isaksen fuori dai piani di Sarri per ora

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex talento del Midtjylland dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti clinici all’inizio della settimana. Solo in caso di esito negativo potrà riprendere la preparazione atletica e reinserirsi gradualmente nei ranghi della squadra. Maurizio Sarri, tecnico esperto e noto per la sua attenzione alla fase offensiva, lo aveva considerato una pedina importante per la nuova stagione, ma ora la concorrenza interna si fa più accesa.

Una rincorsa difficile

L’obiettivo di Isaksen era quello di conquistare il tecnico toscano sin dai primi allenamenti, proprio come accaduto l’anno scorso sotto la guida di Baroni, quando si era imposto come titolare. Tuttavia, l’attuale stop rischia di complicare i suoi piani: Cancellieri, attaccante versatile ex Hellas Verona, e Noslin, neoacquisto con un passato nel Fortuna Sittard, sono già in piena attività e pronti a contendersi un posto nel tridente offensivo.

Per Isaksen si prospetta ora una lunga ripartenza, con la necessità di recuperare forma fisica e riconquistare fiducia nello spogliatoio. I tifosi della Lazio, intanto, attendono novità con la speranza di rivederlo presto protagonista sul campo. La mononucleosi si conferma dunque un ostacolo imprevisto nella costruzione della rosa per la stagione 2025/26, con Sarri costretto a rivedere temporaneamente le sue strategie offensive.