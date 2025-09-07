Insigne riuscirà ad avvicinarsi alla Lazio? Ecco le ultime novità sulla trattativa - Lazio News 24

Lazio, l’idea Insigne resta viva: possibile arrivo tra dicembre e gennaio. La situazione attuale

In casa Lazio continua a tenere banco il nome di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente in MLS con il Toronto FC, rappresenta una vera opportunità di mercato per il club biancoceleste, e secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa è tutt’altro che chiusa. La dirigenza sta valutando seriamente la possibilità di tesserare l’attaccante campano, ma molto dipenderà dalla situazione economico-finanziaria del club.

La Lazio, infatti, è attualmente bloccata sul mercato a causa del mancato rispetto del parametro legato al costo del lavoro allargato, imposto dalle normative della FIGC. Questo blocco ha limitato le operazioni in entrata durante l’estate e rappresenta un ostacolo anche per eventuali nuovi innesti a stagione in corso. Tuttavia, la società ha ancora 23 giorni di tempo per cercare di sanare questa situazione e sbloccare il mercato.

Due, secondo Il Messaggero, sono le possibili finestre in cui il nome di Insigne potrebbe tornare concretamente d’attualità per la Lazio. La prima è inizio dicembre, quando potrebbe arrivare un’importante boccata d’ossigeno grazie all’ingresso di un nuovo sponsor. Lotito è già al lavoro per chiudere un accordo che garantirebbe un introito significativo, utile a migliorare i parametri economici del club e a riaprire la possibilità di tesserare nuovi giocatori.

La seconda opzione, più probabile in termini temporali, è rappresentata dalla sessione di mercato invernale di gennaio, durante la quale la Lazio potrà operare a “saldo zero”, ovvero senza aggravare i costi complessivi. In questo scenario, l’arrivo di Insigne potrebbe concretizzarsi grazie a una formula sostenibile, magari con un ingaggio ridotto o con l’ausilio di bonus legati al rendimento.

L’interesse della Lazio per Insigne è reale e si inserisce nel quadro di un mercato attento, volto a rafforzare la rosa senza stravolgere gli equilibri economici. L’ex Napoli, con la sua esperienza e qualità, rappresenterebbe un rinforzo ideale per la trequarti offensiva, garantendo fantasia, assist e gol.

Tutto dipenderà dalla capacità del club di rientrare nei parametri richiesti. Ma una cosa è certa: l’idea Insigne continua a far sognare i tifosi della Lazio, che attendono con ansia sviluppi nelle prossime settimane.