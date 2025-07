Lazio e Insigne: L'Ostacolo Covisoc e la Sfida dell'Allenamento Anticipato - Lazio News 24

Lazio e Insigne al di là degli ostacoli che ci saranno in ottica calciomercato. Le ultime

Nonostante l’apertura di Lorenzo Insigne e la volontà di Maurizio Sarri e Claudio Lotito, la trattativa per il trasferimento dell’ex Napoli alla Lazio si scontra con un ostacolo significativo: il blocco del mercato imposto dalla Covisoc. Questa limitazione impedisce alla società biancoceleste di tesserare il calciatore, almeno fino a gennaio. I paletti attualmente imposti, infatti, verranno rimossi solamente tra novembre e dicembre, creando una finestra temporale di incertezza.

Per Insigne, l’attesa non rappresenterebbe un problema. Tuttavia, la Lazio, prima di ragionare su una trattativa concreta, vorrebbe assicurarsi di poter ottenere l’approvazione per far allenare il calciatore con la squadra fin da subito. Questo permetterebbe a Insigne di arrivare pronto, sia atleticamente che tatticamente, nel momento in cui sarà possibile tesserarlo ufficialmente.

Attualmente, la società biancoceleste starebbe lavorando intensamente su questo fronte. Se dovessero arrivare le “garanzie assicurative” necessarie per permettere a Insigne di aggregarsi al gruppo e iniziare ad allenarsi, allora la strada per il suo approdo a Formello potrebbe farsi “in discesa”, trasformando quella che al momento è un’opportunità quasi impossibile in una realtà concreta.