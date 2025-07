Lazio: Sarri non si arrende al blocco del calciomercato, il sogno Insigne prende forma

Lazio, nonostante il blocco del calciomercato Maurizio Sarri non si arrende: vuole Insigne e la trattativa prosegue

Maurizio Sarri non si rassegna al blocco del mercato imposto dalla Covisoc che impedisce alla Lazio di aggiungere nuovi calciatori alla rosa. La società, infatti, può solo vendere, ma farlo è un azzardo, considerando che i partenti non possono essere sostituiti. Per questo, a Formello si sta ragionando su un piano ben preciso, come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera: sistemare entro il 30 settembre i problemi finanziari che hanno portato al blocco e tentare il colpo Lorenzo Insigne a ottobre o, più verosimilmente, a dicembre.

Il fantasista napoletano, pupillo di Sarri, avrebbe già chiesto di aspettare prima di accettare altre offerte. Nonostante abbia da poco compiuto 34 anni, Insigne è considerato fisicamente integro e pienamente utile al progetto tecnico. La sua eventuale acquisizione, tuttavia, solleverebbe interrogativi sulla concorrenza in fascia sinistra. In quella zona di campo, sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, la Lazio vanta già il capitano Mattia Zaccagni, titolare inamovibile, Noslin, il giocatore più pagato del mercato estivo di un anno fa, e Pedro, il miglior marcatore della scorsa stagione. Già così, considerando che la Lazio sarà impegnata solo in campionato e Coppa Italia, sembrano esserci troppi elementi per un solo ruolo. Inoltre, la società considera impensabile che uno di questi tre finisca per essere la terza scelta, il che rappresenterebbe una sconfitta in termini di pianificazione.